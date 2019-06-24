Общественная палата предложила поддерживать семьи за счет повышения акцизов на табак

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Общественная палата РФ предложила создать специальный фонд для реализации масштабной демографической программы, который бы финансировался в том числе за счет повышения акцизов на табак. Об этом говорится в докладе "Демография-2024", который имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты".

"Реализация масштабной демографической программы с учетом региональных особенностей потребует новых управленческих решений, концентрации финансовых ресурсов в специальном фонде <…>. Помимо бюджетного финансирования, ресурсы в фонд могут поступать за счет дополнительного повышения акцизов на табак до самого низкого уровня стран Восточной Европы", - отмечается в докладе.

В ОП РФ считают, что это одновременно будет способствовать сокращению смертности населения в трудоспособном возрасте и достижению цели национального развития по ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. "Демографической маневр одновременного снижения смертности и стимулирования рождаемости может, сберегая 300 тысяч жизней ежегодно, обеспечить реализацию мер поддержки семей с детьми и устойчивый естественный прирост населения страны до 2024 года и в исторической перспективе", - говорится в докладе Общественной палаты.