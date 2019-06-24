Минстрой: более 5 млн кв. м жилья может попасть в группу риска при переходе на эскроу

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Проектное финансирование в России могут не получить жилые проекты на более чем 5 млн кв. м. Об этом сообщил в понедельник глава Минстроя Владимир Якушев на заседании коллегии в министерстве.

"По нашим оценкам, не получат проектное финансирование, то есть попадут в группу риска, более 5 млн кв. м жилья. Предстоит достаточно серьезная ручная работа с субъектами РФ, застройщиками", - сказал министр.

Согласно Единой системе жилищного строительства, в России строится 123,5 млн кв. м жилья. Из них 87 млн кв. м - проекты, которые продолжат строительство по старым правилам, это около 70%. По словам Якушева, переход на эскроу 1 июля 2019 года - непростой период, Минстрой будет держать этот процесс на серьезном контроле.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия (ДДУ). Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих ДДУ, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.