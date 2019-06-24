Общественная палата предлагает повысить показатель по рождаемости нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Общественная палата считает необходимым изменить целевой показатель нацпроекта "Демография" по суммарному коэффициенту рождаемости - среднему числу детей, рожденных одной женщиной, с 1,7 как минимум до 1,95. Об этом говорится в докладе "Демография-2024" Общественной палаты, который имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину является одной из текущих целей нацпроекта "Демография".

"Нулевой или положительный естественный прирост к 2024 году при уровне рождаемости 1,7 не является устойчивым как с учетом миграции, так и без нее. Вывод: для обеспечения устойчивого естественного прироста в период до 2024 года необходимо ориентироваться на СКР [суммарный коэффициент рождаемости] 1,95-2,05 к 2024 году и на возвращение к уровню СКР равному 1,7 в более ранние сроки - к 2020 году", - говорится в докладе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках нацпроекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину, увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%.