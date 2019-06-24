Врио главы Республики Алтай пообещал жестко контролировать ремонт дорог по нацпроекту

ТАСС, 24 июня. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин в понедельник во время инспекции ремонта улицы Советской в Горно-Алтайске в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" пообещал жестко контролировать качество и сроки ремонта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на врио главы республики.

Ранее, как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, в регионе возникали проблемы с выполнением в срок ремонта дорожных объектов. Периодически подрядчики по тем или иным причинам затягивали работы. В связи с этим врио главы региона и пообещал усилить контроль за работами в рамках нацпроекта для эффективного расходования средств госбюджета.

"Вопрос состояния дорог волнует всех без исключения жителей нашего региона - он уже поставлен на жесткий контроль. Особый спрос будет за качество и выполнение работ в срок. Мы приехали на место (ремонта на улице Советской), чтобы встретиться с подрядчиком и проверить начало работ - они будут завершены к 15 августа. Договорились, что контроль качества работ будет первоочередной задачей", - приводит слова Хорохордина пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, две крупные дороги в Горно-Алтайской агломерации уже отремонтированы. С понедельника начался ремонт более мелких дорожных сетей, приближенных к домам. Так, помимо улицы Советской, будет отремонтирован участок от пересечения с улицей Фрунзе до примыкания к улице Маяковского. В ходе инспекции Хорохордин подчеркнул, что укладка асфальта будет производиться только в хорошую погоду.

В Республике Алтай реализация национального проектаа включает в себя несколько мероприятий, в том числе приведение в нормативное состояние сети дорог регионального и межмуниципального значения. В 2019 году в рамках нацпроекта запланированы работы на 26 объектах протяженностью более 60 км. Регион получит на эти цели в общей сложности 690 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит свыше 4,139 трлн рублей, при этом из федерального бюджета будет направлено 440,9 млрд рублей.