Минстрой: почти 65 млрд рублей направят на благоустройство российских городов в 2019 году

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Почти 65 млрд рублей направят на благоустройство общественных пространств и дворов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на заседании коллегии в Минстрое.

"Всего на реализацию проекта у нас предусмотрено 64,7 млрд рублей. Из них федеральный бюджет - 46,3 млрд рублей (41,3 - на общественные пространства, 4,9 млрд - межбюджетные трансферты по конкурсу)", - сказал он.

Замглавы Минстроя напомнил, что в этом году проекты общественных пространств будут реализованы в 3 тыс. муниципальных образований. По его словам, речь идет о благоустройстве 5 тыс. общественных пространств и 8 тыс. дворов.

Егоров добавил, что на 17 июня контракты заключены на 59%, размещены на торгах 30% контрактов. "Можно говорить, что на 90% практически контракты есть", - сказал замглавы Минстроя.

По его словам, работы идут на 38% объектов, завершены на 2%. "Но сейчас регионы усиленно начинают реализовывать объекты чтобы во вовремя вводить. Кассовое исполнение - 393 млн рублей, что соответствует уровню выполненных и подлежащих оплате работ", - сказал Егоров.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. К этой дате также должно быть реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству, 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 268,7 млрд рублей.