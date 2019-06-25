СФУ получит до 2021 года 1,7 млрд рублей из бюджета на строительство студгородка

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому Сибирский федеральный университет (СФУ) получит субсидию из федерального бюджета в сумме почти 1,7 млрд рублей на строительство студенческого городка на период с 2019 по 2021 год в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе кабмина порталу "Будущее России. Нацпроекты", оператором которого выступает ТАСС.

В соответствии с документом, Министерству науки и высшего образования России, Министерству экономического развития и Министерству финансов поручено "предоставить в 2019-2021 годах субсидию на осуществление капитальных вложений в строительство объекта капитального строительства "Студенческий городок Сибирского федерального университета" площадью более 38,8 тыс. кв. м. В эксплуатацию объект должен быть введен в 2022 году.

"Общий размер субсидии из федерального бюджета в 2019-2021 годах составит 1685 млн рублей, в том числе в 2019 году 985 млн рублей, в 2020 году - 342,8 млн рублей и в 2021 году - 357,2 млн рублей. Финансирование строительства планируется осуществить за счет средств федерального бюджета, предусмотренных в рамках мероприятий федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование", - уточнили в пресс-службе кабмина.

Как отмечается, студгородок будет представлять собой три 17-этажных жилых корпуса с пристроенными двухэтажными блоками обслуживания и автопарковкой, на крыше которой предусмотрена спортивная площадка. "В комплексе общежитий предусмотрены 664 жилых комнаты на 1328 человек, кафе, два спортивных зала, помещения для занятий и другие вспомогательные помещения", - добавили в пресс-службе правительства.

Привлечение иностранных студентов

Подобные меры, обратили внимание в кабмине, направлены на создание дополнительных условий для привлечения иностранных абитуриентов в российские вузы и тем самым достижение целевых показателей нацпроекта "Образование", согласно которому к 2024 году количество иностранных студентов в отечественных университетах должно вырасти вдвое - до 425 тыс. человек.

Так, на сегодня в СФУ учится более 1 тыс. иностранных студентов из 50 стран мира. Среди студентов представители стран СНГ, Африки, Азии, Ближнего Востока, а также Северной и Латинской Америки. Ожидается, что в рамках мероприятий по развитию ведущих университетов и повышению их конкурентоспособности количество иностранных студентов в вузе увеличится до 3 тыс. человек.

Всего сейчас в СФУ обучаются 30,2 тыс. человек, из них 23,8 тыс. человек - на очной основе. Общая численность работников вуза - 7555 человек.

Строительство кампусов

Ранее о планах построить на территории своего региона студенческие городки заявили в Пермском крае и Томской области. Главы регионов подписали с Минобрнауки России и Институтом развития ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме соответствующее соглашение. В соглашении они договорились о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт образования" (входит в нацпроект "Образование").

Всего в соответствии с федеральным проектом "Экспорт образования" на проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в период с 2019 года по 2024 год предусмотрены средства в объеме 102,2 млрд рублей. По мнению ВЭБ.РФ, удовлетворить фактическую потребность в новых местах исключительно за счет бюджетных средств не представляется возможным, поэтому институт развития предлагает использовать модель государственного-частного партнерства (ГЧП).

Как поясняла заместитель председателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, "использование механизма ГЧП позволит увеличить количество новых мест в современных студенческих городках и повысить качество создаваемой образовательной и научной инфраструктуры. По ее словам, такая схема позволит привлечь до 78 млрд рублей дополнительных внебюджетных средств, уменьшить стоимость создания 1 места за счет средств федерального бюджета до 450-700 тыс. вместо 1,3 млн рублей, а также создать дополнительно до 30 тыс. мест и ускорить темпы строительства.