Деятелей культуры привлекут к участию в добровольческих акциях

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минкультуры, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров займутся привлечением деятелей культуры к участию в добровольческих акциях, мероприятиях и встречах с волонтерами. Об этом говорится в плане мероприятий по популяризации добровольчества, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и благотворительности, который имеется в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты". Оператором портала является агентство ТАСС.

Согласно документу, "содействие привлечению деятелей культуры к участию в добровольческих акциях" будет реализовано к декабрю 2019 года. Также в плане - создание фильмов, способствующих популяризации добровольчества, благотворительности и деятельности социально ориентированных НКО.

Эту задачу предполагается выполнить к ноябрю 2020 года "в случае поступления соответствующих заявок в организации кинематографии". Ответственные исполнители - Минкультуры, Росмолодежь, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, медиа-группа "Красный квадрат", а также заинтересованные субъекты РФ.

К 2024 году в рамках нацпроекта "Культура" база добровольческого движения по направлению "Волонтеры культуры" должна вырасти до 100 тыс. участников. Уже к концу этого года к программе планируется привлечь 10 тыс. волонтеров".