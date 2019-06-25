Васильева призвала министров заняться улучшениями в школах, которые они окончили

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает правильным, если каждый министр правительства России займется улучшениями в школе, которую он когда-то окончил. Такое мнение она выразила во вторник во время осмотра пилотного проекта "Комфортная школа", реализованного на базе школы №1474 в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Участие в осмотре принял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который учился в этой школе, а также генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

"Если бы каждый министр российского правительства привел в порядок свою школу, а потом бы транслировал такую историю на всю Россию, думаю, что дело бы пошло веселей", - сказала Васильева.

Пилотный проект "Комфортная школа" реализован пока в одной школе. Здесь впервые в России реализованы принципы бережливого производства, которые внедрены в систему управления процессом обучения экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. В частности, была улучшена логистика: расширена гардеробная зона, устранены "пробки" и столкновения перед турникетом на входе в школу, избыточные переходы из класса в класс, а полезное время ученика увеличилось на 36%, учителя - на 30%.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.