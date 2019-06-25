Орешкин: проект "Комфортные школы" распространится по всей России с 2020 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Проект "Комфортные школы", которые организованы по принципу бережливых технологий, распространится по всей России с 2020 года. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на презентации первой "Комфортной школы".

"Наведение порядка приводит к общему позитивному результату и меняет поведение людей, меняет поведение людей - меняет в целом всю страну, всю экономику. Поэтому если Ольга Юрьевна [Васильева] меня поддерживает, мы об этом договорились, [будем] думать, чтобы не только в Москве - я знаю, что московское правительство заинтересовалось этим проектом, сейчас будет проходить обучение на примере этой школы, - сказал он. - Но я думаю, что мы поработаем с Министерством просвещения, Федеральным центром компетенций, чтобы создать такие подходы, чтобы начать двигать этот проект в целом по стране. Я думаю, со следующего года такую историю можно будет запустить".

Эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) в течение трех месяцев проводили работу в школе, не затрагивая непосредственно учебный процесс. В результате была обустроена система навигации по школе, усушена система входа и выхода, разделены потоки учеников (например, одни лестницы предназначены для движения вверх, другие - вниз). Также была модернизирована библиотека и столовая, система электронного документооборота. По итогам мероприятий полезное время ученика увеличилось на 30%, учителя - на 27%.

"Ничего не стоит для того, чтобы сделать это в каждой школе, единственное, что коллег попрошу, - дать рекомендации, как это делать", - подчеркнула министр просвещения Ольга Васильева. Орешкин подчеркнул, что финансовые затраты на модернизацию минимальны. "Главная затрата - это время специалистов, которые занимаются. С точки зрения того эффекта, который получается, по сравнению с теми затратами, которые есть, это просто минимальные затраты", - пояснил он.

Орешкин напомнил, что в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" эксперты ФЦК обучают специалистов в регионах, которые дальше помогают предприятиям повышать производительность. Задействовать региональные власти необходимо и для модернизации школ, уверен он.

"Это изменение культуры, изменение идеологии, познания людей, которое долгосрочный эффект оказывает на всю экономику. Человек, у которого в школе порядок, он приходит домой и тоже у него есть желание навести порядок", - отметил министр экономики.