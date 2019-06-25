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Силуанов проведет в Перми совещание по нацпроектам 5 июля

На совещании могут обсудить предложения со стороны регионов по дополнительной экономической повестке

ПЕРМЬ, 25 июня. /ТАСС/. Министр финансов РФ, первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов планирует приехать в Пермь 5 июля и провести совещание по реализации трех национальных проектов, которые он курирует - это "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

"Пятого [июля] в рабочем графике [у Силуанова] стоит [поездка в Пермь], приедет. Приедет достаточно большое число коллег федерального уровня, губернаторы будут. Две задачи, во-первых, Антон Германович регулярно проводит совещания по реализации трех национальных проектов, за которые он отвечает <...> А вторая задача - это обсуждение предварительных итогов работы рабочей группы Госсовета по экономике и финансам, которую я возглавляю и работаю вместе с Максимом Орешкиным [министр экономического развития РФ]", - сказал губернатор.

По словам Решетникова, на совещании планируют обсудить предложения со стороны регионов по дополнительной экономической повестке и новым механизмам. "Есть несколько предложений и по налогообложению, которые будем обсуждать и параллельно бы хотелось показать все те идеи и проекты, которые мы реализуем в Пермском крае", - добавил Решетников.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияОрешкин, Максим СтаниславовичПермский край
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