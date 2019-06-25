Диспансеризация охватит в 2019 году более 1,5 млн жителей Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Профилактический осмотр и диспансеризацию пройдут в 2019 году 1,6 млн жителей Ростовской области. В 2024 году в соответствии с нацпроектом "Здравоохранение" обследованиями будет охвачено почти 2,9 млн человек, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"За 5 месяцев этого года в Ростовской области диспансерное обследования прошли почти 589 тыс. человек - более трети от годового плана. До конца года диспансеризацию пройдут 1,6 млн человек в 89 больницах региона", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно иметь полис ОМС и быть прикрепленным к поликлинике. В мае 2019 году в России вступили в силу новые правила диспансеризации, согласно которым россияне с 18 лет раз в год могут пройти профилактический медицинский осмотр, который ранее проводился раз в два года. Кроме того, обследование с прицельными онкоскринингами на определенные заболевания теперь можно пройти раз в три года.

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".