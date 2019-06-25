Выглядеть моложе и победить рак. Зачем иностранцы едут лечиться в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют к 2024 году привлечь в северную столицу более 18 тыс. медицинских туристов из-за рубежа, что в четыре раза больше показателей 2017 года. О том, зачем сейчас иностранцы ездят лечиться в Санкт-Петербург, в чем местные медики готовы конкурировать с Европой и как сделать визит из-за рубежа к специалистам петербургским проще, эксперты рассказали во вторник на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

Топ услуг для иностранцев

В Петербург едут лечиться по ряду причин: какие-то услуги здесь дешевле, а в некоторых случаях играют роль авторитетные специалисты, отметил начальник комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Михаил Ремизов. Недавно региональная программа по экспорту медицинских услуг вошла в национальный проект "Здравоохранение", и северная столица в этом направлении поставила для себя амбициозные цели.

"Показателем исполнения реализации данного направления является увеличение экспорта медицинских услуг [к 2024 году] не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, когда город посетили 4 тыс. 650 медицинских туристов", - рассказал он. Как отметил Ремизов, в городе уже сформировался топ направлений, которые пользуются спросом у иностранцев. На амбулаторное лечение приезжают в основном для процедур по эстетической косметологии, к стоматологам, офтальмологам и гинекологам, а в стационарах чаще всего восстанавливают репродуктивное здоровье и борются с раком. Также в лидерах спроса направления челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии.

По словам представителя комитета, ряд петербургских клиник обладают уникальными методиками и высокотехнологичным оборудованием. "У нас есть уникальные методы лечения при помощи робот-ассистированной хирургической системы "da Vinci". Есть учреждение, которое проводит уникальное хирургическое лечение деформации нижних конечностей у детей - применяется стержень, который с развитием ребенка сам растет вместе с конечностью. По офтальмологии проводятся операции, в ходе которых поврежденный участок роговицы пациенту заменяется донорским трансплантантом - это все довольно высокий уровень оказания медицинской помощи", - рассказал он.

По мнению заместителя директора Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Маргариты Андреевой, город вполне может конкурировать по качеству оказания медицинских услуг с некоторыми странами Европы. В частности, в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). "По количеству удачных исходов ЭКО мы можем конкурировать с Германией, также у нас высокие показатели лечения мужского бесплодия. В Германии много нормативных особенностей в плане репродуктивных технологий, поэтому эти услуги востребованы пациентами из Германии в клиниках Санкт-Петербурга", - пояснила она ТАСС.

Среди петербургских учреждений, который работают с иностранцами - Дорожная клиническая больница РЖД. По словам ее директора Георгия Карапетяна, из общего ежегодного потока пациентов, которых принимает организация - более 30 тыс. человек в поликлинике и свыше 18 тыс. в стационаре, на долю иностранных туристов приходится 3-3,5%. При этом большинство из них - русскоговорящие из стран СНГ и Таможенного союза. На дальнее зарубежье приходится порядка трети обратившихся иностранных граждан.

"Когда речь идет о высокотехнологичном оборудовании, то это доступно практически в любой стране. Но если мы говорим об уникальности, то сегодня в нашей стране есть несколько десятков специалистов, к которым приезжают со всего мира учиться, в том числе в нашем городе. Если, например, говорить о эстетической стоматологии, то [решающий фактор] - цена, если говорить о реконструктивной стоматологии, челюстно-лицевой хирургии- то руки специалиста", - считает Карапетян.

Заработать имидж за рубежом

Городское агентство медицинского туризма уже сформировало кластер из 30 учреждений, которые работают с иностранцами. Порядка 60% из них - государственные клиники и 40% - частные. "Мы заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, чтобы попасть в наш кластер, это должны быть услуги достойного уровня по разной ценовой политике. Должны быть представлены широко известные специалисты, в том числе и за рубежом, также возможности клиники предложить сервис - англоговорящий персонал, возможность принять пациентов", - пояснила Андреева.

С 1 июля агентство запускает новую IT-платформу для потенциальных медицинских туристов. На ней представят перечень петербургских клиник, специалистов, услуги и их стоимость, специальные предложения. Агентство готовит и пакеты услуг, но в большинстве случаев ориентируется на индивидуальный подход. "Пакет 0 понятие индивидуальное, ограниченное. Например, мы можем сделать пакет по протезированию, ориентируясь на то, сколько стоит протезирование одной единицы, но мы не можем сказать, сколько может понадобиться сопутствующих услуг", - отметила замдиректора агентства.

По ее словам, второй блок нового сайта будет интересен уже профессиональному сообществу. Петербургские врачи запишут видеолекции о сложных случаях в их практике и поделятся методами лечения. "Видео смогут смотреть российские и зарубежные специалисты, оно будет с английскими субтитрами. Все это делается для развития имиджа медицины Санкт-Петербурга", - пояснила замдиректора агентства.

Медицина как поддержка турбизнеса

Председатель комиссии при Российском союзе туриндустрии на Северо-Западе Тамара Авдеева считает, что поддержка медицинского направления в целом положительно скажется на туристическом секторе. Она отметила, что лечебная сфера поможет сгладить фактор сезонности в турбизнесе - если летом компании не испытывают дефицита в клиентах, то в другие менее популярные для поездок периоды года, они могли бы заняться медицинскими туристами. По словам Авдеевой, в Союз уже обращаются за содействием клиники, которые занимаются стоматологией и медицинской косметологией.

"Становится востребованной профессия "менеджер медицинского туризма", есть заявки на такую специализацию", - рассказала Авдеева. Маргарита Андреева при этом считает, что полностью отдать развитие медицинского направления из-за его специфичности в туристическую сферу невозможно. "Вопрос, того, как мы сможем организовать пребывание медицинского туризма на территории Санкт-Петербурга, - это то, что требует понимания, маршрутизации. Причем специалистов, которые занимаются как туризмом, так и здравоохранением", - пояснила она.