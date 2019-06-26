В Томске в 2020 году разработают концепцию кампуса шести вузов

ТОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Концепцию межвузовского кампуса на 20 тыс. мест, который будет построен к 2024 году в рамках национального проекта "Образование" на левом берегу реки Томь, будет разработана в 2020 году. Об этом сообщается в среду в официальных соцсетях администрации Томской области.

"Губернатор Сергей Жвачкин объявил международный конкурс на разработку концепции кампуса. Техническое задание для него готовит областной департамент архитектуры и строительства совместно с Союзом архитекторов России, в этой работе участвуют университеты, научное сообщество и даже департамент здравоохранения (готовит медико-техническое задание). Предполагается, что в конкурсе будут участвовать не менее десяти концепций от международных команд. Если все пойдет нормально, концепцию мы можем получить уже в 2020 году, затем начнется поэтапное проектирование и строительство", - говорится в сообщении.

По данным администрации, что строительство общежитий и инфраструктуры будет вестись по большей части за счет внебюджетных средств. Будет рассчитана финансовая модель для привлечения частного капитала, использованы механизмы государственно-частного партнерства. Также ожидается софинансирование из федеральной казны в рамках проекта "Экспорт образования" (входит в национальный проект "Образование"). Сумма и соотношение средств будут определены после создания проекта кампуса.

Также сообщается, что в настоящее время решается вопрос о строительстве крытого пешеходного моста через Томь сразу к центру города, где располагаются учебные корпуса, или создании канатной дороги с закрытыми кабинками и пропускной способностью 1000 человек в час.

Соглашение о строительстве межвузовского кампуса на 20 тысяч мест для всех шести университетов Томска подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Проект планируется реализовать в Томске до 2024 года, кампус разместится на левом берегу реки Томь, где в черте города располагаются только несколько деревень и сел. Также в настоящее время решается вопрос интеграции всех шести вузов города в единый "Большой университет", чтобы повысить шансы на победу в конкурсе по созданию в Томске одного из 15 российских научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, направленный на экспорт образования.

О нацпроекте

Томск носит статус студенческой столицы России - каждый восьмой житель является студентом. В городе работает Томский госуниверситет, Томский политех, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.