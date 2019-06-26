Беглов: до 13 млрд руб. будут ежегодно вкладывать в Петербурге в автодороги по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга будут ежегодно выделять из городского бюджета 12-13 млрд рублей на ремонт и строительство дорог, для того чтобы привести их в нормативное состояние в соответствии с целями национального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24".

"Нормативы по указу президента к 2024 году - чтобы наши дороги составляли 85% норматива, сегодня [в нормативном состоянии] порядка где-то около 60% [дорог Петербурга]. Нам нужно ежегодно тратить порядка 12 млрд рублей. Мы в следующем году и последующие годы будем нагонять и вкладывать средства из бюджета - порядка 12-13 млрд рублей", - сказал Беглов перед заседанием Государственного совета по развитию сети автодорог, которое в Кремле проведет президент Владимир Путин.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.