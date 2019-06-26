Участники кружкового движения НТИ создают первый школьный VR-учебник по ОБЖ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Команда участников кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) из Москвы и Подмосковья создает первый цифровой школьный учебник по ОБЖ с использованием технологий виртуальной реальности (VR). Приложение позволяет симулировать чрезвычайные ситуации в виртуальной реальности, чтобы сформировать у учащихся необходимые навыки, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе кружкового движения.

"Традиционный учебник учит лишь предвидеть опасность, но умение действовать приобретается только во время тренировок. Организовать полноценные практические занятия в реальных условиях непросто, и VR закрывает этот пробел, позволяет получить важный практический опыт. С нашим приложением ученик надевает VR-шлем, берет джойстик и дальше действует в зависимости от уровня: либо проходит теорию, следуя указаниям на экране, либо сам принимает решение, попадая в тот или иной сценарий. Он видит происшествие, должен быстро среагировать и сделать конкретное действие", - процитировали в пресс-службе слова руководителя проекта, участница Кружкового движения НТИ Анастасии Гисиной.

Сейчас в приложении заложено несколько сценариев: пожар, террористический акт, выброс химических веществ. Самым сложным стало моделирование ситуаций: нужно сделать так, чтобы симуляция в виртуальной реальности была одновременно и по правилам, и реалистична, и умещалась в ограниченное пространство. Именно поэтому авторы приложения постарались вместить в итоговый продукт не больше трех сложных по сюжету экстренных ситуаций.

Один из тестов приложения разработчики провели на базе Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России. Работа с профессиональными спасателями позволила оценить уровень реалистичности и удобства программа, существенно доработать и улучшить приложение. По окончанию работы авторы планируют выложить приложение в открытый доступ на платформе Steam, где его сможет скачать для использования каждый желающий.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, созданное на базе соответствующей дорожной карты НТИ. Задачи и возможности НТИ интегрированы в национальный проект "Наука". Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом 2018 года президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.