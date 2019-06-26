Министр экономики Японии: сотрудничество Москвы и Токио поможет реализации нацпроектов

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Развитие взаимодействия Японии и России по плану из восьми пунктов, предложенному японским премьер-министром Синдзо Абэ, положительно скажется на реализации крупных национальных проектов в РФ. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"В России сейчас выдвинуты 12 национальных проектов, в которых формулируется политика в деле решения задач в различных сферах, включая увеличение продолжительности здоровой жизни, улучшение городской среды, повышение производительности труда. План сотрудничества из восьми пунктов накладывается на содержание и направление этих национальных проектов. Я уверен, что выполнение плана из восьми пунктов внесет вклад в улучшение жизни народа России и дальнейшее развитие ее экономики", - отметил он.

Говоря о перспективах расширения сотрудничества Японии и РФ в энергетической сфере, Хиросигэ Сэко сообщил, что сейчас идут переговоры между японскими корпорациями и российской компанией "Новатэк" об участии в проекте "Арктик СПГ- 2". "Мы намерены тщательно следить за этими консультациями", - подчеркнул министр.

По его словам, "в свете будущих возможностей Северного морского пути этот район, как нам кажется, может внести вклад в стабильные поставки и диверсификацию источников энергетического сырья для нашей страны".

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.