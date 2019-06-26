В РАН заявили об отсутствии угрозы невыполнения нацпроекта "Наука"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Угрозы невыполнения целей национального проекта "Наука" нет, несмотря на то, что по ряду мероприятий, в том числе по созданию лабораторий молодых ученых, финансирование ведется с задержкой. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Угрозы того, что будет невыполнение нацпроекта, нет. По некоторым направлениям мы должны подтянуться, это определяется нашей публикационной активностью. Мы должны ее повысить. За последние несколько лет мы в два раз увеличили нашу публикационную активность, и я думаю, что нет серьезных угроз, что мы не выполним нацпроект. Есть вопросы, связанные с тем, что не все финансирование "распечатано", - сказал Сергеев.

По его словам, некоторым научным организациям поздно проходит финансирование и трудно отчитаться по нему до конца года. "Критикуется вопрос с финансированием новых лабораторий [под руководством молодых ученых]. Действительно, они были созданы в конце прошлого года. Но не получили финансирование", - сказал президент РАН.

"Трудно здесь критиковать Минобрнауки РФ, потому что они образовались только в прошлом году, у них много процессов, связанных с переходом. И здесь не дело РАН критиковать, что задерживается финансирование", - сказал Сергеев, добавив, что задержка с перечислением средств может быть вызвана чисто техническими моментами.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - до 2024 года включительно.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.