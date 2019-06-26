Реализация нацпроекта позволит создать в Адыгее качественную инфраструктуру дорог

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Реализация национального проекта позволит создать в Адыгее качественную автодорожную инфраструктуру. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, комментируя итоги состоявшегося заседания Госсовета РФ.

"Благодаря национальному проекту у республики появляются новые возможности по созданию качественной транспортной инфраструктуры, уже в этом году растет объем работ, увеличивается финансирование", - сказал Кумпилов. Он напомнил, что всего на реализацию нацпроекта в регионе в период до 2024 года будет направлено свыше 3,3 млрд рублей, причем только в текущем году сумма средств составит 463,4 млн рублей.

По словам главы региона, для реализации нацпроекта утвержден региональный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея", который состоит из двух направлений "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". В частности, он включает в себя ремонт автодорог Майкопа и поселка Яблоновского, а также других трасс республиканского и местного значения. Кроме того, власти поставили цель до 2024 года увеличить долю автодорог регионального значения, снизить загруженность трасс и уменьшить количество мест концентрации ДТП.

Кумпилов в этой связи напомнил, что в регионе также ежегодно увеличивается объем средств дорожного фонда, выделяемых на реконструкцию и капремонт дорог. "При поддержке федерального центра в республике реализуются проекты по строительству крупных дорожных объектов, которые являются частью магистральной транспортной сети юга России, в том числе в крымском направлении", - заметил он.

По мнению главы Адыгеи, достижение целевых показателей нацпроекта даст мультипликативный эффект. "Развитие дорожной сети повлияет на безопасность дорожного движения, улучшение экологии, снижение аварийности, затрат на ремонт дорожного полотна, развитие сопутствующих отраслей экономики, появление новых рабочих мест", - сказал он. Кроме того, как заметил Кумпилов, качественная инфраструктура, придорожный сервис и комфортное транспортное сообщение играют существенную роль в развитии туризма, привлечении инвесторов и выстраивании удобной логистики для развития бизнеса.