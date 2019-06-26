Дитрих попросил президента включить в "дорожный" нацпроект ремонт аварийных путепроводов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих попросил президента Владимира Путина дать поручение включить в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" программу восстановления аварийных путепроводов. Такое предложение Дитрих озвучил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

"По вашему поручению подготовили программу реконструкции и ремонта ветхих и аварийных мостов и путепроводов, - сказал Дитрих, обращаясь к президенту. - Сегодня мы понимаем, что и объем средств значительный, и усилия предпринимаются большие. Сейчас мы этих денег точно не найдем. Дополнительных, наверное, в ближайшее время не будет. Хочу попросить о поручении включить эту программу в состав национального проекта "со звездочками". Нужно иметь возможность при возникновении остатка, экономии, переброски [средств] возможных дополнительных ресурсов, направлять их именно в нацпроект. Если программа будет за пределами, мы даже перераспределить средства туда не сможем, электронный бюджет нам это не позволит".

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.