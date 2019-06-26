Свыше 700 км нижегородских автодорог отремонтируют в 2019 году за счет нацпроекта

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют по итогам 2019 года отремонтировать в регионе 745 км автодорог благодаря реализации профильного нацпроекта. Об этом сообщил в среду губернатор Глеб Никитин по итогам состоявшегося заседания Госсовета РФ.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже в 2019 году мы рассчитываем отремонтировать 745 км автодорог", - сказал он.

Никитин напомнил, что на реализацию нацпроекта в текущем году планируется направить 7,1 млрд рублей. Из них 3,2 млрд рублей - это средства федерального бюджета и еще 3,9 млрд - деньги из консолидированного бюджета региона.

По словам губернатора, область внесла свои предложения в доклад рабочей группы Госсовета. В частности, это касается взаимодействия госзаказчика и владельца инженерных коммуникаций при строительстве и ремонте дорог. "Мы предложили рассмотреть возможность разработки упрощенной схемы получения согласований и технических условий, что позволит снизить затраты и сократить сроки проведения работ", - пояснил он.

В этой связи Никитин также заверил, что регион готов к выполнению задач, поставленных президентом России в ходе заседания Госсовета - внедрению контрактов жизненного цикла и реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. "Мы уже составили перечень проектов, которые было бы перспективно реализовать в формате ГЧП, в ближайшее время планируем его представить и начать поиск потенциальных инвесторов", - добавил Никитин.

Назвав тему состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ключевой для региона, губернатор также напомнил, что в настоящее время протяженность автодорог Нижегородской области превышает 32,5 тыс. км. "Поддержание их в надлежащем состоянии - огромная работа, требующая постоянного внимания всех уровней власти", - заключил Никитин.