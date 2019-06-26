Количество "бережливых поликлиник" в России превысило 3 тыс.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число "бережливых поликлиник" в РФ увеличилось до 3074 в 2019 году, при этом шесть субъектов РФ пока не участвуют в реализации проекта. Об этом сообщила в среду директор департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина на заседании рабочей группы комитета по охране здоровья Госдумы по теме "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

Согласно данным из презентации к ее выступлению, за первые пять месяцев текущего года количество учреждений, участвующих в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, достигло 3 тыс. 74, из которых 1,8 тыс. - поликлинические подразделения.

Также открыто 9,9 тыс. проектов, в том числе 4,2 тыс. - улучшение работы регистратуры, 852 - улучшение процесса проведение диспансеризации определенных возрастных групп населения и профилактических осмотров детей. Еще 1036 - улучшение процесса приема врача, 769 - улучшение проведения диагностических исследований, 215 - улучшение диспансерного наблюдения.

Каракулина отметила, что шесть субъектов не приступили к созданию и тиражированию "новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" - Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Чукотский автономный округ и Республика Алтай.

Ранее портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил, что Минздрав России разработал 21 критерий, которым должны соответствовать медицинские организации, внедряющие бережливые технологии. Модель, включающую в себя эти критерии, министерство утвердит до конца года.

Нацпроект "Здравоохранение"

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на бережливые технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение".

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, оптимизация работы медорганизаций, упрощение процедуры записи к врачу и сокращение времени ожидания являются одним из основных целевых показателей нацпроекта. По итогам его реализации доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений, организовавших планировочные решения для комфортного пребывания детей, должна достигнуть 95%.

Среди взрослых организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, доля перешедших на новую организационную модель должна к 2024 году составить почти три четверти от общего числа таких учреждений в РФ.