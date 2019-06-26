В Росздравнадзоре сообщили, что в РФ работают менее 50% построенных в 2018 году ФАПов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Менее половины введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), построенных в 2018 году, находится в использовании. Об этом в среду сообщила начальник управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Менее 50% ФАПов на апрель текущего года, несмотря на то, что они были закуплены, просто не работали и не имели лицензию", - сказала она на заседании рабочей группы Госдумы на тему "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", отметив, что некоторые ФАПы работали без лицензии, за что предусмотрены большие штрафы.

По приведенным данным, на 11 июня было заключено 346 контрактов на создание ФАПов, 248 были введены в эксплуатацию. Из них функционируют только 51,6%. Лицензию получили 47,1%.

Самойлова добавила, что данные касаются той группы стационарных ФАПов, которая была построена в 2018 году.

По ее словам, важной проблемой в этой ситуации стал кадровый дефицит. "Оказалось, что во многих регионах построен ФАП, но нет кадров. Нет обученного специалиста. И вроде бы все хорошо, отчитались, что ФАП построили, а реально он не работает", - добавила начальник управления. Самойлова отметила, что сейчас стоит задача дойти до каждого ФАПа, определить проблемы.

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для всех граждан является одним из основных целевых показателей нацпроекта "Здравоохранение". Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан прцофилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.