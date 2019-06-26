Кириенко поблагодарил ОНФ за контроль за исполнением нацпроектов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил работу членов центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) по контролю за реализацией нацпроектов.

"Хочу всем членам штаба сказать спасибо за ту работу, которую делает ОНФ, в первую очередь по нацпроектам. Это принципиальная, важная работа", - сказал Кириенко в среду, выступая на заседании центрального штаба движения.

По его словам, контрольную и экспертную работу по нацпроектам ОНФ "выполняет очень достойно".

"Когда президент проводил Совет по национальным проектам, ключевым содокладом был содоклад Народного фронта по контролю и оценке, который оказал существенное влияние на принятые решения", - добавил Кириенко.

Он напомнил о решении, согласно которому "не только на Совет по национальным проектам, но и в любой формат, который у президента посвящен теме нацпроектов, приглашаются представители Народного фронта".