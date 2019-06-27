Декрет может стать золотым временем и для пап

На детской площадке папу, гуляющего с ребенком, можно встретить, чаще всего, только в выходной день. В остальное время эта и другие обязанности по уходу за детьми в нашей стране ложатся, в основном, на мам. Однако мужчины могут заботиться о малышах ничуть не хуже женщин.

Так, по данным последнего опроса "ВЦИОМ-Спутник" на эту тему, большинство россиян (70%) уверены в том, что отцы способны ухаживать за ребенком и вести хозяйство не хуже матерей.

Это, в частности, доказали четыре папы, которые на определенное время посвятили себя только заботам о детях, и рассказали о своем опыте порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационного агентство ТАСС.

Например, Борис сначала собирался поровну разделить время нахождения в декрете со своей супругой Светланой. Однако, когда ей сделали очень хорошее предложение по работе, он сразу согласился уйти в отпуск по уходу за ребенком чуть раньше, как только сыну исполнился год. По признанию Бориса, повседневная рутина, конечно, сложна для мужчины, но возможность побыть с ребенком, и дать ему "настоящее мужское воспитание" окупает все трудности.

Сергей называет золотым временем тот год, когда он все свое время посвятил двухлетней дочке. Ему было непросто рано вставать по утрам и соблюдать строгий режим дня, но он уверен, что не стоит упускать возможность много времени проводить с ребенком пока он еще совсем маленький.

Валерий признается, что он не Макаренко (Антон Макаренко - советский педагог - прим. ред.), и, наверное, не выдержал бы в декрете с ребенком, если бы он был не таким спокойным, как его дочь. Но, несмотря на испорченный слюнями iPod, он считает, что дети - это здорово.

Юрий первое время очень боялся, что, оставшись без мамы, малыш будет плакать, а он не сможет его успокоить. Но теперь он чувствует себя более уверенно и счастлив слышать от сына по утрам сонное "папа".

Подробнее об историях наших героев, а также о том, что мужчины наравне с женщинами имеют право уходить в декрет и получать аналогичную финансовую помощь от государства, читайте на портале "Будущее России. Национальные проекты": https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/603601