МЭР готовит меры поддержки автоматизации участников нацпроекта по производительности труда

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Поддержка автоматизации и цифровизации предприятий-участников нацпроекта по повышению производительности труда может запуститься в 2020 году. Об этом сообщил замминистра экономического развития Петр Засельский, отвечая на вопросы участников образовательной программы "Лидеры производительности", которая направлена на обучение руководителей предприятий - участников нацпроекта по повышению производительности труда.

"У нас до конца года стоит задача сделать анализ предложений, чего не хватает, что могло бы быть необходимым. Далее, я думаю, к концу года мы разработаем и вынесем на обсуждение правительства свое предложение о мерах поддержки. Наверно, точно не в этом году произойдут эти меры, но в 2020 году уже постараемся сделать", - пояснил он.

Замминистра отметил, что сейчас Минэкономразвития собирает предложения от участников нацпроекта, они могут заполнить соответствующую анкету на сайте министерства. Цель анкетирования - выработать действительно необходимые инструменты и направления поддержки.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.