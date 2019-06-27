В РАН опасаются, что Россия в 2019 году выйдет из топ-5 стран по числу ученых

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия по числу исследователей может в 2019 году опуститься с пятого на шестое место в мире, уступив свою позицию Южной Корее, что ставит под угрозу выполнение соответствующей цели нацпроекта "Наука". Такие выводы содержатся в заявлении профсоюза РАН, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Необходимо обратить внимание, что число исследователей в Южной Корее в 2017 году выросло до 383 тыс. При сохранении существующей динамики численности исследователей уже в 2019 году Южная Корея имеет реальный шанс выйти на пятое место в мире, отодвинув РФ на 6 место", - говорится в заявлении.

В профсоюзе напомнили, что в 2014 году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России было 445 тысяч ученых, и по этому показателю страна занимала четвертое место в мире. К 2017 году Россия с 411 тысячами исследователей опустилась на пятое место, уступив Германии (414 тысяч исследователей). В настоящее время, как напомнили в РАН, правительство РФ намерено выделить 5,3 млрд рублей на увеличение оплаты труда научных сотрудников. Это позволит создать около 4 тысяч новых позиций научных сотрудников.

"Однако этого недостаточно: в лучшем случае выделенные средства позволят приостановить падение численности научных сотрудников. По оценкам профсоюза РАН, в ближайшие годы необходимо увеличение численности научных сотрудников в государственных научных и образовательных организациях за счет бюджетных источников, как минимум, на 6 тыс. человек в год. Это позволит восстановить численность научных сотрудников на уровне начала 2014 года", - говорится в заявлении.

Однако без дополнительного создания новых позиций за счет внебюджетных средств цель нацпроекта достигнута не будет, считают в профсоюзе.

Нацпроект "Наука"

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - до 2024 года включительно.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

На достижение результатов национального проекта "Наука" за период с 2019 по 2024 год запланировано финансирование в объеме 635,9 млрд рублей, в том числе 404,7 млрд рублей из федерального бюджета.