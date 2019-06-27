В Калининградской области впервые 350 выпускников сдали экзамен по стандартам WorldSkills

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills впервые в Калининградской области сдали более 350 выпускников профессиональных образовательных организаций. Итоговая аттестация завершилась в четверг в колледже предпринимательства на базе аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции "Веб-дизайн и разработка", сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В период с марта по июнь в Калининградской области было аккредитовано 15 центров, проведены демонстрационные экзамены по 14 компетенциям. В общей сложности демонстрационный экзамен, участие в котором является частью национального проекта "Образование", прошли 357 студентов из десяти профессиональных образовательных организаций", - говорится в сообщении.

По итогам сдачи экзамена студенты получают соответствующий паспорт компетенции (Skills Passport) - специальный документ отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами.

Заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста WorldSkills Russia Дмитрий Глушко отметил, что "демонстрационный экзамен - отличная возможность для работодателей увидеть реальные навыки выпускников". Кроме того, считает он, "это дает шанс образовательному учреждению быть замеченным и стать флагманом для переподготовки специалистов, имеющих богатый практический опыт".

Он также рассказал, что демонстрационные экзамены сдают и калининградцы, которые участвуют в программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. В четырех учреждениях среднего профессионального образования области - политехническом техникуме, колледже информационных технологий и строительства, колледже строительства и профессиональных технологий и технологическом колледже, реализует программы для этой возрастной категории по девяти направлениям подготовки. Уже проведен региональный чемпионат "Навыки мудрых" среди этой категории обучающихся.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.