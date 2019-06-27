Минкомсвязь предложила расширить функционал единого портала госуслуг

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предложила расширить функциональные возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, в частности, для эффективной реализации комплексов госуслуг в режиме онлайн (так называемых суперсервисов). Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает создание на портале госуслуг "единого окна" для обратной связи граждан и организаций с госорганами, через которое можно будет направить обращения и жалобы. Создание такого сервиса предусмотрено федеральным проектом "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".

Кроме того, Минкомсвязь предлагает разрешить россиянам и компаниям совершать сделки в форме электронного документа, подписывая их электронной подписью. Эти документы можно будет направлять третьим лицам, которые также смогут их подписать. Подобная услуга, по заверению министерства, будет востребована в рамках запуска суперсервисов, которые будут реализовываться на портале госуслуг.

Согласно предложениям Минкомсвязи, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации пользователям портала также будут приходить оповещения о подаче заявлений на получение госуслуг в электронной форме. Здесь речь идет о проактивном предоставлении госуслуг - этот функционал также будет востребован в части суперсервисов.

Помимо этого, министерством предлагается ввести функцию предоставления органам госвласти, местного самоуправления и подведомственным учреждениям возможности выполнения административных процедур при предоставлении и реализации государственных, муниципальных и иных услуг. Это, как отмечается в документе, будет способствовать созданию организационно технических условий использования единого портала госуслуг в качестве облачной цифровой платформы для выполнения административных функций.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.