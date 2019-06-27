Первый виртуальный концертный зал открыли в Дагестане по нацпроекту "Культура"

МАХАЧКАЛА, 28 июня. /ТАСС/. Первый "Всероссийский виртуальный концертный зал" заработал в Дагестане, его открытие состоялось в четверг в Русском государственном драматическом театре им. М. Горького в Махачкале, сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

"Сегодня в Русском театре в Махачкале в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" открыли виртуальный концертный зал, оснащенный современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом, формат которого позволит жителям нашей республики в онлайн-режиме стать зрителями знаковых федеральных и региональных культурных мероприятий", - сказала Бутаева.

По ее словам, это масштабный проект Минкультуры России, основной целью которого является приобщение жителей России из разных уголков к академическому музыкальному искусству.

"С открытием этого зала каждый желающий имеет возможность послушать концерты известных российских коллективов, исполнителей в онлайн-режиме или в записи. Так, сегодня в Махачкале более ста человек послушали в онлайн-режиме финал конкурса скрипачей, который проходил в рамках XVI Международного конкурса имени Чайковского", - уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что стоимость реализации проекта составила более 2,5 млн рублей. "Новый зал рассчитан на 700 человек. До конца года планируется организовать не менее трех онлайн-трансляций концертов известных российских коллективов и исполнителей", - заключила министр культуры региона.

В рамках нацпроекта "Культура" планируется создание до 2024 года виртуальных концертных залов в 500 городах. Согласно паспорту нацпроекта, в рамках федерального проекта "Культурная среда" уже к 1 декабря 2019 года в России должно быть создано 80 таких залов. Создание виртуальных концертных залов предполагает обеспечение региональных и муниципальных учреждений культуры высокоскоростным широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети интернет, их оснащение техническим и технологическим оборудованием, а также регулярное проведение трансляций филармонических концертов.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.