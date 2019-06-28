Минздрав утвердил все региональные программы по развитию детского здравоохранения

АНОСИНО/Московская область/, 28 июня. /ТАСС/. Минздрав России разработал и утвердил 85 региональных программ в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение". Субъекты РФ уже приступили к их реализации, сообщила в пятницу ТАСС первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

"Все программы по детскому здравоохранению уже утверждены. У нас контрольная точка в национальном проекте ["Здравоохранение"] 1 июля. Мы проверили [программы] и отправили [в регионы], и они у себя уже утвердили, и начинают реализовывать", - сказала она на всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов России.

Яковлева уточнила, что в программах расписаны все мероприятия, которые каждый регион должен реализовать в рамках нацпроекта, к определенным срокам. Минздрав, в свою очередь, будет контролировать выполнение заявленных мероприятий, в частности, сроки и релевантность распределения средств.

Особое внимание в программах также уделяется формированию школьной медицины. "Там расписано все четко по пунктам, когда будет специалист по школьной медицине, когда сангигиена появится в школе, сколько денег выделяется, и так далее", - добавила она.

По словам Яковлевой, существует также проблема нехватки детских больниц в некоторых регионах России. Поэтому в рамках федерального проекта запланировано строительство 40 новых современных детских медучреждений. "Софинансирование идет из субъектов РФ, хотя основная масса дается именно из федерального бюджета. Вплоть, что всего 3-5% дается регионами", - заключила первый заместитель министра.