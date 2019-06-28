Разработчики российского нейромобиля для инвалидов представят серийную модель в 2022 году

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского совместно с компанией "Зетта" создали электромобиль для людей с ограниченными возможностями с нейроконтроллером, посредством которого водитель сможет управлять бортовыми устройствами. Первую партию нейромобилей разработчики планируют изготовить к 2022 году, сообщили ТАСС в пятницу в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

"В Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского совместно с компанией "Зетта" стартовала разработка технологии нейроассистирования и мониторинга состояния водителя электромобиля. Главную новацию разрабатываемой технологии составляет мультимодальный нейроконтроллер, посредством которого водитель будет управлять бортовыми устройствами. Сейчас разработчики испытывают опытный образец, к 2022 году планируется выпуск первой партии электрокаров для людей с ограниченными возможностями, оснащенных системой нейроассистирования. Производить российский электромобиль будут в Тольятти, где сейчас строится завод для производства комплектующих", - сообщили ТАСС в информбюро НТИ.

Мультимодальный нейроконтроллер будет представлять собой программно-аппаратный комплекс, с помощью которого водитель автомобиля, лишенный способности управлять автомобилем с помощью рук или ног, сможет взаимодействовать с машиной при помощи действующих конечностей, а также глаз и языка.

"Мы разрабатываем для водителя с ограниченными возможностями специальный костюм, который с помощью разнообразных датчиков будет учитывать не только мозговую активность и движения глаз, но и действия ног, рук и даже языка - для него можно разработать специальный джойстик. Датчики на голове будут учитывать изменения характеристик электрической активности мозга ...", - пояснил ТАСС заместитель проректора по научной работе ННГУ имени Н. И. Лобачевского Август Ли.

Электромобиль также будет оснащен системой дополненной реальности, которая будет выводить данные о поездке на лобовое стекло или отдельный экран. Разработчики предполагают, что технология нейроассистирования будет востребована среди пользователей корпоративного транспорта и личных авто. Рабочая группа рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы одобрила проект мультимодальной системы ассистирования и мониторинга состояния водителя для поддержки в рамках дорожной карты "Нейронет" как перспективное направление для развития, в том числе, беспилотного транспорта.

"Беспилотный автомобиль становится ближе к человеку и следующее поколение машин - это когда авто будет снимать биологическую информацию и понимать, в каком сейчас настроении водитель, устал ли он, агрессивен и насколько это может быть опасно для вождения. Вся эта информация будет влиять на движение и нахождение человека в автомобиле - если он устал, машина предложит мягкую подсветку приборной панели, спокойный режим вождения", - пояснил ТАСС исполнительный директор Отраслевого союза "Нейронет" Александр Семенов.

НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.

В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и др.