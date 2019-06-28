Лидерами по реализации нацпроекта по производительности труда стали четыре региона России

ВЛАДИМИР, 28 июня. /ТАСС/. Нижегородская и Тюменская области, Пермский край и Республика Татарстан стали лидерами по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" с начала 2019 года. Именно эти субъекты РФ заключили больше всего договоров с предприятиями, сообщил ТАСС в пятницу гендиректор Федерального центра компетенций (ФЦК, один из исполнителей нацпроекта) Николай Соломон во время рабочей поездки во Владимирскую область.

"К лидерам, естественно, можно отнести Нижний Новгород, Пермь, Татарстан, Тюмень. У некоторых из них - за четыре десятка договоров с предприятиями, которые участвуют в проекте. Это важно, потому что до конца года в проект должны войти более 950 предприятий", - сказал он.

Участие в нацпроекте около 350 предприятий обеспечивает ФЦК, остальные должны привлекать регионы. Работа ведется на базе региональных центров компетенций, запущенных с 2017 года.

Гендиректор ФЦК добавил, что выполнить задачу по включению в нацпроект почти 1 тыс. предприятий не составит труда - с федеральным центром работают около 200 предприятий, на рассмотрении в ФЦК более 1 тыс. заявок от компаний.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.