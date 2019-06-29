Путин: японские технологии будут использованы для выполнения нацпроектов в России

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что японские технологии и инвестиции будут привлекаться для выполнения национальных проектов в РФ.

"Сегодня принято совместное заявление, посвященное нашей дальнейшей работе", - сказал глава российского государства журналистам в субботу по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ.

Путин уточнил, что этот документ принят в развитие плана сотрудничества по восьми направлениям, предложенным Японией, и российской стратегии по расширению торгово-экономической кооперации. Президент РФ подчеркнул, что стороны договорились, что "японские технологии, инвестиции будут привлекаться для осуществления российских национальных проектов".

"Мы видим, что японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией, сейчас порядка 270 японских компаний представлены на российском рынке, хорошо зарекомендовала себя деятельность Российско-Японского инвестиционного фонда", - отметил российский лидер.

По оценке Путина, "поступательно растет взаимная торговля". Он привел данные, свидетельствующие, что "по итогам прошлого года товарооборот увеличился на 17%, в январе-апреле текущего года прибавил еще 7%". По мнению президента, "это говорит о том, что достаточно эффективно функционирует российско-японская межправкомиссия, последовательно реализуются проекты, намеченные по восьми направлениям, предложенным господином Абэ и российской стратегией по расширению торгово-экономического сотрудничества".