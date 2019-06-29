В Ставрополе стартовал полуфинал конкурса "Цифровой прорыв"

СТАВРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Региональный полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" начался в субботу в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета. Цель конкурса - поиск талантливых специалистов в сфере IT. Оценить способности участников смогут и работодатели, сообщила во время церемонии открытия ректор университета Алина Левитская.

"Главное - найти талантливых, нацеленных на результат ребят и создать для них условия реализации потенциала. Мы очень рады принимать этот конкурс, в структуре университета работает Институт информационных технологий и телекоммуникаций, за семь лет очевидны темпы развития этого института. Представители компаний-работодателей здесь также присутствуют, их задача - провести успешный рекрутинг", - сказала она.

В рамках конкурса "Цифровой прорыв" в России пройдет 40 региональных хакатонов, в каждом из которых участвуют до 200 человек. На хакатоне в Ставрополе собрались команды из Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, заявки подали более 400 человек. Участникам за 36 часов предстоит решить поставленные задачи в нескольких направлениях: здравоохранение, образование и наука, транспортная логистика, ЖКХ и городская среда, государственные услуги.

"В платформе "Россия - страна возможностей" единственный проект, который работает со специалистами в сфере IT, - этот конкурс. Мы верим, что "Цифровой прорыв" станет в будущем и уже становится, кузницей кадров в этой сфере. Мы надеемся на сотрудничество с правительством Ставропольского края, чтобы каждый из участников смог реализовать свои проекты, свои способности", - отметила руководитель проектов платформы "Россия - страна возможностей" Ирина Карих.

Проект "Цифровой прорыв" стартовал в апреле 2019 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", к участию в конкурсе заявились порядка 66,5 тыс. человек из всех регионов России, главная его цель - найти новые кадры для цифровой экономики. Более 8 тыс. человек примут участие региональных хакатонах, порядка 2 тыс. лучших участников будут соревноваться в финале.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.