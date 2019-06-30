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Медведев отметил большой потенциал некоммерческих организаций при реализации нацпроектов

Председатель правительства подчеркнул, что особенно это касается ситуаций, когда необходимо принимать быстрые и адресные меры

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" при реализации нацпроектов должна сотрудничать со всеми структурами, особенно велик потенциал некоммерческих организаций. Такое мнение высказал председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Единая Россия" - курс на перемены", опубликованной в понедельник в газете "Известия".

"Нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое", - написал он, подчеркнув, что особенно это касается ситуаций, когда необходимо принимать быстрые и адресные меры.

"В некоторых регионах такая работа уже ведется. В других те, кто должен заниматься наболевшими вопросами, разрешать конфликты, не хотят этого делать. Такая позиция абсолютно неприемлема", - добавил Медведев.

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