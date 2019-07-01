Поддержку в 670 млн рублей получат в этом году 95 социальных НКО

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гранты в форме субсидий в размере более 670 млн рублей в этом году были выделены на поддержку 95 социально-ориентированных некоммерческих организаций из более чем 50 регионов страны. Об этом порталу "Будущее России. Нацпроекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В этом году уже 95 некоммерческим организациям из более чем 50 регионов России распределены гранты в форме субсидий в общем объеме 670 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому психолого-педагогическая помощь родителям с детьми была включена в перечень общественно-значимых услуг. Подобные изменения позволят занятым в этой сфере НКО претендовать на субсидии из бюджета на осуществление такой деятельности. Отмечается, что благодаря господдержке "до конца года будет оказано свыше 2 млн услуг помощи родителям".

В пресс-службе Минпросвещения России пояснили, что благодаря документу "в регионах во всех грантовых конкурсах для социально-ориентированных некоммерческих организаций этому вопросу будет уделяться отдельное внимание, а число поддержанных организаций увеличится".

"Задача родительского просвещения и вовлечения в образование и воспитание детей отражена в майском указе президента России, в национальном проекте "Образование", и является одним из приоритетов в деятельности Минпросвещения РФ", - подчеркнули в ведомстве.