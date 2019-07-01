Путин обсудит с врио губернатора Липецкой области реализацию нацпроектов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник с временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым вопросы развития региона и реализацию национальных проектов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет беседа Путина с исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым", - проинформировал он. По словам Пескова, это будет одна из традиционных встреч президента с главами регионов, посвященная ситуации в субъекте РФ и исполнению нацпроектов.

Представитель Кремля добавил, что также в этот день российский лидер проведет ряд внутренних совещаний, в том числе по итогам своих недавних поездок в Японию на саммит G20, в Иркутскую область, а также в Белоруссию. Песков отметил, что в целом у главы государства предстоит насыщенная рабочая неделя.