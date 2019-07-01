Власти Ленинградской области расширят сеть экологических троп

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области расширят число экологических троп и проведут модернизацию существующих маршрутов на территории субъекта в рамках регионального Года здорового образа жизни. Об этом журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в понедельник сообщил начальник отдела особо охраняемых природных территорий комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

"В этом году мы запросили дополнительное финансирование на обустройство экологических троп в размере 2,5 млн рублей. У нас будут обустроены три экологические тропы на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Протяженность наших троп в настоящее время в границах ООПТ - это порядка 26 км. В настоящее время существуют экологические тропы в каждом лесничестве - это еще порядка 30 км в общем объеме", - сказал Стулов.

Так, в 2019-2020 годах в рамках Года ЗОЖ планируется обустройство объектами инфраструктуры экологических троп на территории ООПТ "Гряда Вярямянселькя", предполагающая модернизацию и увеличение протяженности существующего веломаршрута, организация нового маршрута на территории памятника природы "Колтушские высоты" и развитие существующего маршрута по "Токсовским высотам".

Как отметил на пресс-конференции председатель комитета по природным ресурсам региона Павел Немчинов, экологический туризм является относительно новым видом туризма в Ленинградской области. "Мы хотим показать широкому кругу общественности, что не только рядом с Санкт-Петербургом можно найти красивые виды, мы хотим показать это на территории дальних районов", - сказал он.

Глава комитета также рассказал, что к настоящему моменту все 19 лесничеств региона уже создали свои экотропы. В ближайшие несколько недель планируется подготовить соответствующие материалы и карты маршрутов с их описанием, разместить их в интернет-ресурсах, а также оснастить тропы указателями. "Это будет визитная карточка каждого лесничества", - добавил он.

Велотуризм

Как рассказала журналистам заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области Римма Сачунова, регион ранее подал заявку на участие в международном проекте BizCycle, реализуемом в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия". Проект направлен на развитие и поддержку трансграничного велосипедного и экологического туризма, на его основании комитет планирует провести исследование туристской возможности Карельского перешейка, разработать и картировать веломаршруты на этой территории, осуществить их маркировку и проводить работу по продвижению, отметила она. "Формирование веломаршрутов на трансграничных территориях, я думаю, будет важной работой не только для развития внутреннего туризма, но и для развития въездного туризма", - считает представитель ведомства.

Сачунова также отметила, что по итогам конкурсного отбора получила одобрение заявка региона в рамках проекта Visit Vuoksi, нацеленного на создание и благоустройство экологических маршрутов на территории озерно-речной системы Вуоксы. Он предусматривает разработку и картирование маршрутов и троп, подготовку информации о туристской инфраструктуре, в том числе о доступных средствах размещения, об организованных местах рыбалки, о природных комплексах, а также их продвижение в интернете. Власти рассчитывают, что реализация такого рода проекта будет способствовать увеличению турпотока в Ленинградской области.

Меньше мусора

"Наша задача, когда мы формируем экологические тропы - именно направить туриста в места, где, с одной стороны, турист может получить всю интересующую его информацию, насладиться природными комплексами наших заказников, природными парками, а, с другой стороны, нанести минимально возможный вред, воздействие на природные комплексы, которые подлежат сохранению", - сказал Стулов.

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации проектов по созданию и развитию экологических троп, представитель комитета назвал разведение костров в несанкционированных местах на особо охраняемых природных территориях, а также уборку мусора. Вместе с тем, Стулов отметил, что "мусора с каждым годом становится все меньше и меньше". По его словам, этому способствует проводимая комитетом работа с волонтерскими движениями в регионе.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".