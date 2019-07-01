"Умные" счетчики позволили пресечь кражу электричества на 200 млн рублей на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Установка интеллектуальных систем учета электроэнергии - так называемых умных счетчиков - в южных регионах России позволила пресечь незаконное потребление электроэнергии на сумму около 200 млн рублей за пять месяцев. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе "Россети Юг".

"За пять месяцев текущего года экономия от установки интеллектуальных систем учета составила 72,5 млн кВт/час электроэнергии - около 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным компании, "умные" счетчики, которые позволяют пресечь незаконное потребление электроэнергии, устанавливаются в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, всего в этих регионах уже действует более 157 тыс. таких приборов. "До конца года планируется установка еще более 17 тыс. "умных" счетчиков", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что наибольший эффект от установки новых приборов заметен в Ростовской области. "Ожидается, что общий эффект по снижению потерь электроэнергии в сетях "Россети Юг" после ввода в эксплуатацию всех запланированных систем учета составит порядка 400 млн кВт/ час в год", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в "Россети Юг", "умные" счетчики сами передают данные, лишают возможности вмешаться в их работу, а также позволяют дистанционно отключить неплательщика. Приборы устанавливаются на участках распределительных сетей со сверхнормативными потерями электроэнергии, что позволяет практически полностью исключить несанкционированное использование электроэнергии и выявить нарушителей.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.