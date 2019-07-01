Оборудование на 77 млн рублей приобретут в детские поликлиники Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июля. /ТАСС/. Оборудование стоимостью 77 млн рублей приобретут в детские поликлиники Северной Осетии по нацпроекту "Здравоохранение" в этом году. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев на совещании в правительстве.

"В рамках федерального проекта, нацеленного на развитие детского здравоохранения, будет приобретено сложное оборудование стоимостью 77 млн рублей для оснащения детских поликлиник. Кроме того, началась реконструкция республиканской детской клинической больницы", - цитирует министра пресс-служба главы и правительства республики.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, оборудование будет диагностического и лечебного направления.

В рамках нацпроекта в 2021 году в Северной Осетии будут организованы выездные фельдшерско-акушерские пункты для обслуживания тех, кто живет в отдаленных селах. В настоящее время, согласно официальной статистике, продолжительность жизни в республике составляет 75,5 года, а национальным проектом предусмотрен индикативный показатель 80,2 года в 2024 году.

В сентябре 2019 года в региональный сосудистый центр поступит новый компьютерный томограф, также планируется приобретение аппарата ультразвуковых исследований третьего уровня экспертного класса.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.