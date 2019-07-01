Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщила пресс-служба кабмина, на нем обсудят ход реализации национальных проектов в субъектах России.

Президиум пройдет в режиме видеоконференции с участием всех субъектов РФ, запланированы прямые включения из регионов, добавили в пресс-службе правительства.

В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, помощник президента Андрей Белоусов, министр просвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава МЭР РФ Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Минстроя Владимир Якушев, а также председатель государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается". Председатель правительства тогда указал, что значительная часть задач национальных проектов решается в регионах и муниципалитетах, "но федеральная составляющая очень весомая". Он подчеркнул необходимость обеспечить связку региональной и федеральной составляющих этой работы. Ранее он также призывал глав регионов обеспечить вовлечение в реализацию нацпроектов общественность и волонтеров.

Правительство в конце 2018 года утвердило комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры и 12 нацпроектов, охватывающих как социальные, так и экономические направления, вопросы науки, культуры и экологии. Их общий бюджет составит более 25 трлн рублей.