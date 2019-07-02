"Биржа наставников" технологических кружков НТИ стартует до конца 2019 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), фонд "Сколково" и Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках совместного проекта "Академия наставников" до конца года запустят "Биржу наставников" для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Кружкового движения.

"На открытой платформе работодатели смогут размещать запрос на наставников-стажеров и предложения по трудоустройству, а наставники получат доступ к информации о вакансиях. Планируется, что "Биржа наставников" начнет работать до конца 2019 года.

В пилотном, "ручном" режиме сервис по размещению стажировок и вакансий для наставников начал работать весной 2019 года. Сотрудники "Академии" получали запросы на наставников от партнерских организаций и образовательных проектов, оформляли вакансии, размещали на сайте проекта и распространяли информацию в сообществе наставников", - сообщили в пресс-службе Кружкового движения.

Запуск "Биржи наставников" позволит автоматизировать, ускорить и упростить процесс поиска мест для стажировок и трудоустройства. На открытой платформе не только выпускники школ и онлайн-курсов "Академии наставников", но и все желающие смогут создавать и дополнять свои "цифровые образы" с портфолио достижений, а образовательные центры, Центры молодежного инновационного творчества, кружки, вузы, "Кванториумы" и другие - размещать вакансии. Из собранных в базе портфолио сервис будет подбирать наиболее подходящих кандидатов для работодателей, а наставники смогут искать вакансии по своему запросу. Сервис будет синхронизирован с системой поддержки лидеров Leader ID и цифровой платформой управления талантами Кружкового движения НТИ.

Кружковое движение НТИ

"Цель Кружкового движения НТИ - сформировать новое поколение технологических лидеров, которые создадут следующую волну компаний Национальной технологической инициативы и обеспечат России лидерство в глобальном мире. Это поколение кем-то должно "цементироваться", и лучшей системы, чем наставничество, не существует. В образовательной системе сформировался устойчивый запрос на наставников для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков НТИ, "Академия" их успешно готовит, а "Биржа" поможет каждому наставнику занять свое место, сформировать его "цифровой след", собрать в одной базе успехи и опыт", - процитировали в пресс-службе слова лидера рабочей группы "Кружковое движение" НТИ Дмитрия Земцова.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.

В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочих.