Более 110 учащихся колледжей в Приморье впервые сдали экзамены по стандартам Worldskills

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Более 110 студентов колледжей впервые в Приморье сдали квалификационные экзамены на производстве по стандартам WorldSkills и получили международные сертификаты, сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморского края.

"Экзамен стал знакомством с чемпионатной системой - до этого они не принимали участие в региональных соревнованиях и не выполняли задания по стандартам WorldSkills. Несмотря на это, все 111 участников из шести приморских образовательных учреждений успешно справились с квалификационными заданиями", - говорится в распространенном сообщении.

Государственную итоговую аттестацию по стандартам WorldSkills в течение двух недель проводили на базе четырех учебных заведений среднего профессионального образования в крае. Молодые специалисты соревновались в различных направлениях - от сварки до кондитерского дела. Как отмечается, международные требования этого движения предусматривают единообразие в форме, заданиях, что сложнее, чем обычная государственная итоговая аттестация. "Все студенты сдали демонстрационный экзамен, 75% выпускников получили оценки "хорошо" и "отлично", - цитирует пресс-служба начальника департамента образования и науки Приморья Ольгу Пермякову.

Демонстрационный экзамен - одно из мероприятий регионального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Как отмечается, проведение демонстрационного экзамена в Приморье стало возможным благодаря комплексной модернизации материально-технической базы колледжей по стандартам WorldSkills Russia в прошлом году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.