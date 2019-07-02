Не менее 60% онкобольных в РФ к 2024 г. должны проживать более 5 лет от выявления болезни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Необходимо увеличить число онкобольных, которые выживают в течение пяти лет после постановки диагноза, до 60% к 2024 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на микросимпозиуме "Ядерная медицина".

"Пятилетнюю выживаемость онкологических больных [показатель медицинской статистики, означающий процент пациентов, которым удается более пяти лет после выявления злокачественной опухоли противостоять болезни] необходимо увеличить до 60%, что позволит увеличить [среднюю] продолжительность жизни [россиян] на 6%", - сказала она.

Голикова напомнила, что в майском указе президента России Владимира Путина определены национальные цели развития страны, среди которых обеспечение к 2024 году устойчивого естественного роста численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Вице-премьер подчеркнула, что за 2019-2024 годы необходимо снизить смертность от болезней системы кровообращения на 23%, в том числе от инфаркта миокарда на 23,5%. Она отметила, что смертность от новообразований должна снизится на 8%, а не менее 63% случаев злокачественных заболеваний должны быть выявлены на 1-2 стадии.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - Вероника Скворцова.