Медведев поручил начать работу по финансированию исполнения нацпроектов в 2020 году

"Все ключевые административные решения приняты, соглашения о межбюджетных трансфертах заключены, деньги для регионов на этот год предусмотрены и в значительной мере доведены. Я дал поручение организовать работу по ресурсам, которые определены на 2020 год", - заявил он на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Медведев напомнил, что на 12 нацпроектов и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры в 2019 году предусмотрено из бюджета более 1,7 трлн рублей.

Глава кабмина добавил, что правительство пошло навстречу некоторым регионам, которые "по различным уважительным причинам, а это, как правило, погода, не уложились в сроки по субсидиям, которые были выделены в прошлом году". "Им не придется выплачивать штрафы, которые они должны были бы перечислить в бюджет, и это позволит им завершить начатые проекты, не отвлекать ресурсы этого года и направить их на решение важнейших вопросов", - пояснил премьер-министр.

Медведев поручил ведомствам активнее подключаться к системе электронного бюджета, "использовать [его] активнее, в том числе для снижения административной нагрузки на регионы и уменьшения бумажного документооборота". Он также отметил необходимость расширять функциональные возможности этой системы.

Кроме того, председатель правительства потребовал от министерств внимательнее вести работу с регионами по заключению соглашений для доведения до регионов финансирования на нацпроекты. "Все министерства должны быть абсолютно внимательны к регионам. Я на это обращаю внимание министерств - и в части не подписанных соглашений, и в части тех соглашений, которые пока планируются на один год, а вообще должны заключаться на несколько лет", - сказал премьер.

Пик строительного сезона

Премьер-министр также потребовал от руководителей регионов в летнее время активнее вести строительные работы объектов, предусмотренных национальными проектами.

"Обращаю внимание всех руководителей: уже лето, идет самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее", - заявил он. "Говорю это вам не просто, чтобы взбодрить, надеюсь, вы и так бодры, а чтобы вы оценили все плюсы и минусы правильной организации работы и сделали выводы для себя. Быстрее надо действовать в летних условиях", - добавил Медведев.

Премьер отметил, что по данным на конец июня, в целом по стране кассовое исполнение бюджетных расходов приблизилось к одной трети. "В целом традиционный для начала года период медленной раскачки в этом году проходил быстрее, регионы работают достаточно активно", - добавил Медведев.