Голикова: проект российских синхротронов поколения 4+ превзойдет зарубежные аналоги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Проект новых синхротронных установок поколения 4+, которые планируется создать в России в рамках нацпроекта "Наука", будет превосходить многие зарубежные аналоги, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В рамках национального проекта "Наука" запланировано создание новых источников синхротронного излучения нейтронов с различной энергией электронов, в том числе и источника синхротронного излучения поколения 4+, который позволит изучать многие ключевые быстропротекающие и многостадийные процессы в живой и неживой природе. Понимание таких процессов позволит в том числе создать новые лекарства и разработать новые методы лечения. Этот проект по совокупности параметров будет превосходить многие зарубежные проекты, во всяком случае мы так рассчитываем, и те сроки, которые обозначил нам президент страны, являются весьма амбициозными", - сказала Голикова на открытии симпозиума "Ядерная медицина" в рамках седьмой европейской конференции по рассеянию нейтронов, который проходит в Петербурге.

Также она отметила, что в рамках нацпроекта на создание установок класса мегасайенс планируется направить более 100 млрд рублей, в том числе предусмотрено 94 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, планируется привлечение как минимум 7 млрд рублей из внебюджетных источников.

Синхротронное излучение применяется во многих научных областях - от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и диагностики заболеваний.