Путин обсудит с правительством законодательное обеспечение реализации нацпроектов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 3 июля, проведет очередное совещание с членами правительства. "Основной темой встречи станет законодательное обеспечение реализации национальных проектов", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ожидается, что с докладами выступят первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, заместители главы кабинета министров Алексей Гордеев и Максим Акимов. Помимо этого собравшиеся обсудят ряд текущих вопросов.

Ранее после совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Путин поручил правительству 3 июля представить ему доклад о проделанной работе. В понедельник, 1 июля, на традиционной встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами глава кабмина сообщил, что 3 июля указанный доклад будет представлен президенту в срок. В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, пообещал, что оценка ущерба завершится к 18:00 мск 2 июля. К этому же сроку должен быть сформулирован приблизительный план действий по восстановлению всех объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры в пострадавшем регионе.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 18 человек, судьба 17 - пока остается неизвестной. По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, восемь социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на 7 метров превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25 июня были подтоплены свыше 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.