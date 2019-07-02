Правительство Петербурга договорилось о сотрудничестве с Курчатовским институтом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга и руководство НИЦ "Курчатовский институт" на полях VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов, проводимой в Петербурге, подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Почему нам очень важен именно Курчатовский институт - Санкт-Петербург имеет свою научную базу, но ее нужно сегодня расширять. <...> У нас нет большой территории, как в других регионах страны, мы не можем построить сталелитейный завод, но у нас высокий очень интеллектуальный уровень. И вот это соглашение, на первом этапе оно рамочное, позволяет через Курчатовский институт <...> стать инновационным центром развития <...> нашей страны", - сказал врио губернатора города Александр Беглов, отметив возможность привлечения представителей научных сообществ стран мира в Петербург.

Ранее президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук отметил, что Петербург играет важную роль для института, так как в Петербурге и Ленинградской области расположены два крупных учреждения института, занимающих лидирующее положение среди научных центров СЗФО. "У нас здесь находятся два крупнейших научных учреждения на Северо-Западе - Петербургский институт ядерной физики и Центральный исследовательский институт материаловедения "Прометей", у нас почти 4000 человек здесь работает здесь", - сказал Ковальчук.

По словам вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина, соглашение будет иметь большое значение в контексте создания научно-образовательных центов и научных центров мирового уровня, организация которых заложена в национальном проекте "Наука".

"Начиная с этого года существенно расширяются права региона в сфере науки и технологии, теперь регионы - ключевой заявитель инициатив по научно-образовательным центрам, <...> и позиция регионов крайне важна, когда будут создаваться научные центры мирового уровня. Для нас крайне важным в этом отношении является взаимодействие с такими крупными институциями, как Курчатовский институт, и мы ожидаем, что плоды этого сотрудничества будут разноплановыми. Мы обсудили взаимодействие в сфере математики, геномики, микробиологии, искусственного интеллекта, а сейчас идет напряженное обсуждение о том, как взаимодействуют наука и искусство, когда формируются программы культурные", - сказал Княгинин.

С 30 июня по 5 июля в Петербурге проходят 7-я Европейская конференция по рассеянию нейтронов, председатель которой является президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.