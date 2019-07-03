В ФЦК сообщили, что 35% работодателей обращаются в центры занятости для поиска сотрудников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Всего 35% работодателей обращаются в центры занятости населения для поиска работников из-за сложности бюрократических процедур. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, рассказал генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон.

"Процедура размещения вакансии настольно неудобна, что сегодня в центры занятости обращаются всего 35% работодателей для поиска работников. Получается, что остальные 65% - не верят, что они способны найти себе сотрудников, поэтому и не готовы заполнять огромное количество документов", - сказал он.

По словам Соломона, аналогичная ситуация складывается и среди соискателей. "В некоторые центры люди занимают очередь с 5-6 утра, чтобы пройти регистрацию вовремя, а потом сидят там весь день в ожиданиях", - пояснил он.

ФЦК уже делает пилотные проекты по модернизации служб занятости, рассказал гендиректор. "В пилотном проекте мы перевели все эти процессы в электронный вид. И как подача заявок работодателей, так и регистрация, информирование о статусе, повторная регистрация и выдача справок стали возможны дистанционно", - отметил он.

При этом эксперты выяснили, что и внутри служб занятости процессы не оптимизированы. "Эффективность самого центра - она составляла 60%. Выходит, что 40% рабочего времени сами же сотрудники теряют", - пояснил он.