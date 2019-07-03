ФЦК: не вошедшие в нацпроект из-за производительности регионы сами займутся ее повышением

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Регионы, не вошедшие в национальный проект по производительности труда, займутся ее повышением самостоятельно. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон.

"На первых порах они будут заниматься повышением производительности самостоятельно. В случае, если у них будут реализованы проекты с привлечением консультантов, то им будет выделяться компенсация затрат из федерального бюджета", - пояснил он.

Ранее президент России своим указом установил новые 15 KPI (показатели оценки эффективности работы) для губернаторов. В перечень показателей, помимо прочих, входит и рост производительности труда.

Соломон отметил, что ФЦК может изменить свои приоритеты и прийти раньше в регионы, где проводятся активные мероприятия по повышению производительности. "Не исключено, что в результате активной работы отдельных регионов и низкой активности других регионов, приоритеты по реализации программы адресной поддержки со стороны ФЦК могут измениться", - указал он.